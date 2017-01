'Gezond eten is uiterlijk vertoon'

Je komt ze tegen in hippe en gezonde eettentjes en ze zeggen gezond en vers eten héél belangrijk te vinden. Máár: als millenials wordt gevraagd in hoeverre zij hun keuzes daarop afstemmen, blijft het bijna oorverdovend stil.

Dat het draait om imago, kan Lisa Eileen (23) beamen. Aan de ene kant hecht ze waarde aan gezond eten, maar aan de andere kant ziet ze het soms als 'uiterlijk vertoon'. ,,Ik ging gisteren naar een hamburgertent waar het allemaal heel gezond oogt, maar eigenlijk is het een soort moderne McDonald's."

Quote Ik ging gisteren naar een hamburgertent waar het allemaal heel gezond oogt, maar eigenlijk is het een soort moderne McDonald's Lisa Eileen

Haar reactie is typerend voor de uitkomst van onderzoek van FoodService Instituut Nederland (FSIN) naar de eetvoorkeuren van verschillende generaties. Millennials - de generatie geboren tussen 1981 en 2000 - doen van alle generaties wat eten betreft het minst wat ze zeggen te doen.

Hoe dit komt? Inga Blokker van FSIN denkt dat een grote groep jongeren mee wil doen met nieuwe en hippe foodconcepten die in het teken staan van een gezonde en bewuste leefstijl. ,,Het lijkt erop dat het met name de lifestyle eromheen is die ze aanspreekt. Koffie- en lunchtentjes zijn daar een mooi voorbeeld van. Jongeren delen graag op sociale media dat ze op die plekken te vinden zijn."

Babyboomers

Dat het een intrinsieke wens is om gezond te leven, blijkt in elk geval niet uit de cijfers. Dan spannen de babyboomers de kroon; zij letten bijvoorbeeld wel heel bewust op de hoeveelheid suikers en vetten in producten.

Volgens Frits Spangenberg sluit deze uitkomst aan bij andere onderzoeken naar de verschillende generaties. De socioloog en oprichter van Motivaction heeft veel onderzoek gedaan naar millennials en zijn inschatting is dat zo'n beetje de helft van deze jongeren zich bij zijn keuzes laat leiden door 'imago'.

,,Millennials kunnen heel wispelturig zijn als het gaat om hun gedrag en handelen. De ene dag willen ze genieten van een patatje met mayonaise en de volgende dag zitten ze in een gezondheidsmodus en gaan ze aan de fruitshake. Ze doen wat hen op dat moment het beste uitkomt."

Hij schat dat hooguit 20 procent van de millennials bewust kiest voor gezond eten en de bijbehorende leefstijl. Misschien niet helemaal verrassend, vult Blokker van FSIN aan. Want haar idee is: voor jongeren is de eindstreep nog heel ver weg, terwijl ouderen zich veel bewuster zijn van het einde.

Vegan is hip

Manon van der Have (24) behoort in elk geval wél tot die groep die zo bewust mogelijk probeert te leven; zo let ze op E-nummers op etiketten en neemt ze geen suikers meer. Van der Have: ,,Ik ben er echt mee bezig, maar ik zie heel wat mensen om mij heen die vegan worden of biologisch willen eten omdat het hip is."

Ook Jamie Jongkind (26) denkt dat bij veel van zijn generatiegenoten de beleving vooropstaat. ,,Het gaat ons vooral om smaak en sfeer."

Overigens heeft hij wél de daad bij het woord gevoegd; hij zegt gezondheid niet alleen belangrijk te vinden, hij maakt er ook echt werk van. Een maandje geleden is hij gestopt met het eten van rundvlees en sinds kort heeft hij het sporten weer opgepakt.

Filip Strinić (27) maakt iets minder drastische keuzes dan Jongkind. ,,Ik vermijd fastfoodketens. Máár als ik ergens een hamburger eet, dan moet het wel een goede zijn."

Is het ook niet een beetje een centenkwestie? Immers: je kunt wel graag gezond willen doen, maar vaak betaal je daar ook meer voor. De jongeren denken dat het niet zozeer gaat om geld. Van der Have: ,,Je hoeft niet duurder uit te zijn. Het ligt er ook maar aan wat je budget is en welke andere keuzes je maakt."

Of zoals Frits Spangenberg zegt: ,,Natuurlijk, je bent in zo'n biologische supermarkt misschien meer geld kwijt, maar er liggen ook altijd genoeg aanbiedingen in de schappen. Bovendien kun je tegen sluitingstijd van de winkel voor een appel en ei een gezonde maaltijd inslaan."