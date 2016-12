Onsterfelijk talent uit Betondorp

Top 50 van 2016De lezers en de redactie kozen de 50 mensen die in 2016 de meeste indruk maakten. Tot en met 30 december tellen we af naar de man of vrouw van het jaar. Vandaag op nummer 9: Johan Cruijff.

De sociale media puilden na zijn dood uit van de foto's waarop fans te zien waren naast hun idool Johan Cruijff. Hij was er voor de mensen op straat, voor iedereen. Hij werd zo groot als de hele wereld, maar bleef benaderbaar als dat talentvolle joch van de groenteboer.

Logo Volledig scherm Cruijff © ANP In Vallfogona de Riucorb wonen 94 mensen. Officieel. Want in de winter, zegt de burgemeester, verblijven er hooguit 35. Van de 94 inwoners zijn er drie jonger dan 15 jaar, twee meisjes en één jongen. Niet zo vreemd dat er geen school is en dat de voetbalclub allang niet meer bestaat, en dat de laatste wedstrijd op het voetbalveld er een was, in 2012, tussen getrouwde en vrijgezelle mannen uit het dorp, ter gelegenheid van het dorpsfeest. In Vallfogona, 120 kilometer ten oosten van Barcelona verstopt in het Catalaanse binnenland, werd vorig jaar niet één baby geboren, niet één huwelijk gesloten. Het dorp heeft net zo weinig toekomst als het straten met een naam heeft.

Maar op 9 september 2016 leefde het plots op. Er kwam een nieuwe straatnaam bij en er waren ineens veel meer kinderen dan normaal, allemaal met een shirtje van FC Barcelona aan. En een bal om mee te spelen, op het straatje tussen het zwembad en het verlaten voetbalveld. Geen betere plaats, vond burgemeester Freancesc Llobet, om de tot dan naamloze straat te vernoemen naar een voetballer.

Cruijff en zijn straat

Logo Volledig scherm Wijze woorden van Cruijff © ANP 'Johan Cruijff (1947-2016)' staat er sinds die dag op een mooi bord van smeedijzer. De bar van het zwembad, waar het halve dorp altijd naar de wedstrijden van FC Barcelona komt kijken, heeft nu een heus adres. Het eerste in Europa dat naar Cruijff is genoemd; in Indianapolis (VS) bestond al langer een Cruyff Circle in een 'voetbalwijk'.

Cruijff is overal. Hij overleed 32 jaar nadat hij bij Feyenoord als voetballer was gestopt en 20 jaar nadat hij, na zijn ontslag bij Barça, had besloten nooit meer trainer te zijn. Maar altijd bleef hij aanwezig, altijd en overal. Op televisie, lange tijd als onnavolgbare analist. In de pers, als hij weer ergens iets had geroepen en dat massaal werd gereproduceerd. In wandelgangen, catacomben, een auto bij de slagboom voor de Amsterdamse ArenA, ledenvergaderingen, een raad van commissarissen. In boeken, documentaires, een tv-serie. Even als 'bondscoach' van Catalonië, voor één kerstwedstrijd per jaar.

Onsterfelijk

Maar hij was niet alleen een afstandelijk idool dat slechts op TV of in de kranten of op internet te zien was. Veel vaker nog was hij er voor de mensen op straat. Na zijn dood postten ongelooflijk veel mensen op de sociale media een foto waarop ze naast Johan stonden. Zo groot geworden als de hele wereld, zo benaderbaar gebleven als het talentvolle joch van de groenteboer uit Betondorp.