Baby verliest bijna duim door haar van moeder

Artsen waren er nog net op tijd bij, zodat de duim van de onfortuinlijke baby gered kon worden. De haar werd afgelopen vrijdag tijdens een operatie verwijderd. De behandeld arts, dr. Hu, gaf dit weekeinde een presentatie over de opmerkelijke verstrikking.



Omdat de haar in de huid van de baby was komen vast te zitten, was de huid van de duim ook gaan bloeden. Dit leidde tot het zeer zeldzame haartourniquetsyndroom. Dit komt ook af en toe in Nederland voor. ,,De haar is door de zwelling vaak niet of moeilijk te zien. Het betreft meestal een halflange of lange haar afkomstig van de moeder of andere verzorg(st)er'', schrijft huisarts Inge Botzen in Medisch Contact.



Als de verstrengeling te lang duurt, kan het lichaamsdeel afsterven. Het syndroom komt niet alleen voor bij duimen, maar ook tenen, geslachtsdelen, de huig en de nek.