Beet in hand en boete voor vrouw die selfie wil maken met babyhaai

'Halfbroer Kim Jong-un vergiftigd in Maleisië'

13:24 De 45-jarige halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zou maandagochtend zijn omgekomen in Maleisië. Dat meldden bronnen bij de Zuid-Koreaanse regering. Het is niet duidelijk hoe Kim Jong-nam aan zijn einde is gekomen.