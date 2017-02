Bejaarde dame rijdt struisvogel dood in Duitsland

Scholen kiezen vaker voor andere eindtoets dan de Cito-test

18:21 Er gaan dit jaar flink minder basisscholieren de eindtoets van het Cito maken, meldt de Algemene Onderwijsbond op basis van voorlopige cijfers. In april buigen zich volgens deze organisatie ruim 107.000 leerlingen zich over de Cito-toets. Dat is circa 60 procent van het totaal aantal achtstegroepers dat aan een eindtoets moet geloven. In 2015 maakte nog 86 procent van zulke kinderen de Cito-test.