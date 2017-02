Belgische universiteit in actie voor ter dood veroordeelde docent

De Vrije Universiteit Brussel is een petitie gestart voor hoogleraar Ahmadreza Djalali. Hij heeft in Iran de doodstraf gekregen. De 45-jarige wetenschapper wordt mogelijk over twee weken geëxecuteerd.

De Iraanse Djalali is een expert in de rampengeneeskunde. Hij gaf les aan artsen in rampengebieden en deed veel onderzoek. Toen hij in april 2016 zijn familie in Iran bezocht, werd hij gearresteerd.

Volgens de Iraanse autoriteiten heeft hij 'samengewerkt met vijandige staten'. De wetenschapper heeft maandenlang vastgezeten in een isoleercel. Zonder advocaat of proces werd hij begin januari gedwongen een bekentenis te ondertekenen. Daarna kreeg hij de doodstraf opgelegd.

,,Het is een grove schending van de mensenrechten", zegt Caroline Pauwels, rector van de VUB. ,,Djalali verrichtte belangrijk, humanitair werk. Dat hij nu zonder proces is veroordeeld voor spionage is een schande. Dit kunnen we niet zomaar laten gebeuren."

'Moeilijk te begrijpen'

De VUB is daarom een petitie gestart, die inmiddels al bijna 70.000 keer is ondertekend. ,,Het is moeilijk te begrijpen waarom Ahmadreza een bedreiging zou vormen voor de staatsveiligheid in Iran", valt te lezen in de petitie. ,,Hij denkt alleen aan wetenschap, zijn vrienden en familie."

Djalali heeft een vrouw en twee kinderen van 5 en 14 jaar oud. Zijn echtgenote hield de arrestatie van haar man lange tijd verborgen, uit angst voor de Iraanse autoriteiten. Ze vertelde de collega's aan de VUB dat Djalali een auto-ongeluk had gehad en in coma lag.