Bestuurder botst tegen boom in Vlaardingen na hartstilstand

Pri­mark­per­so­neel klaagt massaal over ar­beids­om­stan­dig­he­den

16:35 Honderden medewerkers en oud-werknemers van de zestien filialen van Primark hebben zich dit weekeinde gemeld bij FNV. De vakbond doet nader onderzoek naar de arbeidsomstandigheden bij de kledingketen. Vorige week klaagden werknemers in Groningen over onder meer intimidatie, werkdruk en het negeren van gezondheidsklachten. Ook kwamen er klachten over cameratoezicht in de personeelsruimten.