Bokster Lucia 'Lady Tyson' Rijker zet Asscher in de schaduw

Een heus match-event in Overvecht was het startsein voor de actieweek jeugdwerk-loosheid . Ook minister Asscher kwam langs.

In het kleine pandje van het buurtteam in Overvecht aan de Pagodedreef is het maandagmiddag een drukte van belang. Ongeveer twintig werkloze jongeren die moeite hebben een baan te vinden, zijn afgekomen op een zogeheten match-event, waarbij ze in gesprek komen met werkgevers en uitzendbureaus. Dat allemaal in het kader van de WerkWeek Aanpak Jeugdwerkloosheid.

Er is een groot aantal communicatiemedewerkers aanwezig. Die moeten ervoor zorgen dat minister Asscher met de juiste mensen in gesprek komt. Of dat ze een leuke foto van hem maken voor zijn Instagram-account. Ook voormalig bokster Lucia Rijker (bijnaam Lady Tyson) is aanwezig. Zij moet de werkloze jongeren motiveren met een heuse motivatiespeech.

Geen slachtofferrol

Rijker maakte meer indruk op de jongeren dan de minister. ,,Fouten maken mag als je jong bent. Ook als je een opleiding niet hebt afgemaakt, heb je er iets van geleerd. Val niet in de slachtofferrol. Draai het om. Als je iets écht wilt, dan krijg je het ook.”

De 23-jarige Ismael is het daarmee eens. Het heeft hem niet erg mee gezeten in zijn nog prille loopbaan (,,Ik was soms een beetje lui. En ik ben een keer genaaid door mijn baas.”), maar ditmaal is hij van plan er echt iets van te maken. ,,Ik hoop dat je hier gewoon de kans krijgt eens rustig met iemand te praten.”

Dat blijkt in de krappe ruimte nog knap lastig, te meer omdat fotografen en cameraploegen zich verdringen om minister Asscher. Enkele Marokkaanse jongeren die vooraf hebben aangekondigd ‘stevig’ met Asscher in gesprek te willen, krijgen daar niet eens de kans voor door de drukte. Een snapchatfoto met een beledigende tekst erbij, daar blijft het bij.

Tevreden

Zelf is Asscher erg tevreden. Hij kondigde aan in twee jaar tijd ruim 28.000 jongeren aan een baan te willen helpen. ,,Dat zijn er meer dan aanvankelijk gedacht”, aldus de minister. ,,Het eerste jaar is net achter de rug en is zeer succesvol verlopen. Daardoor zijn de ambities naar boven bijgesteld,” zo zei de minister.