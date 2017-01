Brandweer rukte 345 keer uit tijdens de jaarwisseling

De brandweer in de regio Utrecht moest gisteravond en vannacht 345 keer uitrukken. Bij het overgrote deel ging het om brandmeldingen. Onder meer 34 auto's vatten vlam, 8 gebouwen en 114 containers.

De meeste autobranden gebeurden in de gemeente Utrecht. Daar gingen er 24 in vlammen op. Een afname ten opzichte van vorig jaar. Toen brandden er 37 auto's in de stad uit.

Ook het totaal aantal autobranden was minder dan vorig jaar. Nu zijn dat er 34, vorig jaar waren dat er 63.

Gymzaal

Het interieur van de gymzaal van de christelijke school voor speciaal onderwijs De Windroos in Veenendaal is vannacht door brand verwoest. De brandweer had het vuur snel geblust, maar dat mocht voor de inrichting niet baten. Het gebouw zelf staat er nog. Of dit nu gesloopt moet worden, kon de politie nog niet zeggen.

Er zou mogelijk sprake zijn van brandstichting. De daders zouden het eerst bij de school hebben geprobeerd, waar de ruiten zijn ingegooid.

Terweijde

In de Culemborgse wijk Terweijde bleef het vannacht relatief rustig. Daar hielden vrijwilligers van Moslimjongeren Culemborg een oogje in het zeil. Toch was het rond 2.30 uur raak. Een auto aan de Colijnstraat brandde uit.

Optimistisch

Burgemeester Jan van Zanen was vannacht optimistisch: ,,Mijn eerste indruk is dat het rustiger is dan vorig jaar’’, zei hij kort na twee uur.

Bij twee incidenten in de regio werd vuurwerk gegooid naar hulpverleners. Dit gebeurde onder andere in de wijk Overvecht. Daar werd de brandweer bekogeld met vuurwerk. Geen van de brandweerlieden raakten gewond.

Aan de Stormdijkerlaan in Utrecht moest de politie ingrijpen omdat jongeren de brandweer wilden beletten een brandend busje te blussen.

Amersfoort