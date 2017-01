Breivik brengt weer Hitlergroet in rechtbank

Breivik droeg een donker pak. Hij staarde even naar de verslaggevers en bracht toen de Hitlergroet. Verder zei hij niets. Tijdens de rechtszaak vorig jaar mei baarde Breivik ook al opzien door zijn arm recht vooruit te steken.



De rechtbank in Oslo stelde Breivik destijds in het gelijk dat zijn geïsoleerde opsluiting in strijd is met de Europese Conventie voor Mensenrechten. Ook zou de regering de juridische kosten moeten betalen die Breivik had gemaakt.