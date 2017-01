Breivik: Radicaler dan ooit door eenzame opsluiting

De Noorse massamoordenaar Anders Breivik (37) heeft gezegd dat hij ,,radicaler en vreemder" is geworden tijdens zijn gevangenschap. Hij wijt dat aan zijn isolement in de cel.

De extreem-rechtse Breivik zei dat tijdens het hoger beroep over zijn isolement in de gevangenis. De moordenaar stapte vorig jaar naar de rechter, omdat de omstandigheden van zijn gevangenschap in strijd zouden zijn met de mensenrechten. De rechter gaf hem gelijk, waarop de Noorse staat in beroep ging.

Bij de rechtszaak constateerde de Noorse officier van justitie dat Breivik nog extremer was geworden in zijn gedachtegoed. Hij zei geschokt te zijn door de dingen die de massamoordenaar opschreef. Breivik stemde daarmee in. ,,Ik word vreemder en vreemder, omdat ik al vijf jaar alleen zit opgesloten." Hij zou te weinig kritiek krijgen op zijn ideeën.

Nog steeds gevaarlijk

De officier van justitie stelde dat Breivik weggehouden moet worden van andere gevangenen, omdat hij anders zijn extreem-rechtse gedachtegoed op hen kan overbrengen. Volgens hem is de massamoordenaar nog steeds gevaarlijk.

Breivik heeft in zijn cel wel een eigen fitnessruimte, televisie, kranten en een spelcomputer. Toch is zijn eenzame opsluiting inhumaan, zei de advocaat van de veroordeelde. Breivik zou vaak handboeien om krijgen en regelmatig gevisiteerd worden. Volgens de advocaat is dat een vernederende behandeling.

Hitlergroet

Bij het begin van het hoger beroep, begin deze week, bracht de Noor een Hitlergroet uit in de rechtbank. Tijdens de zitting zei hij later dat hij tegenwoordig wel voor democratie en vrede is.