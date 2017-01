Britse vrouw geeft jaar lang bijna niets uit en is gelukkiger

Bouwplaats

Het idee voor deze nieuwe levensstijl ontstaat in 2013. Ze koopt met haar man een groot huis in Londen met een hoge hypotheek. ,,We konden niet tegelijk renovaties uitvoeren en ook nog onze oude woning houden, dus bewaarden we een groot deel van onze bezittingen op een andere plek. Een half jaar hebben we bijna op een bouwplaats gewoond, maar het viel me vooral op dat ik onze spullen niet miste. Ik stelde mezelf de vraag wat ik nog écht nodig had.’’

Na een tijdje ontdekte McGagh dat ze intens van haar nieuwe levensstijl kon genieten. ,,We gingen bijvoorbeeld gratis naar de bioscoop om een 3D-film over de nationale parken van Amerika te bekijken. Of ik doolde urenlang blij als een kind rond in het Museum of London. Ik ging zwemmen in een meer, wandelen en fietsen in het bos. Ik genoot intens van in het zonnetje te zitten in het park. Die simpele dingen maken me veel gelukkiger dan een duur etentje in een restaurant."