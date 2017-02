Canadese agent eindigt in dance battle na melding vechtpartij

Ammoniakgooier vroeg aan slachtoffer of hij blind wilde worden

11:37 De 35-jarige Vlaming Christof Van Laere kreeg gisterenochtend een hele fles ammoniak over zich heen. Bij het station Dendermonde kwam hij in gevecht met de dader. ,,Ik heb zo snel mogelijk mijn gezicht gewassen met water, want het brandde hevig'', aldus Van Laere in Het Laatste Nieuws. De dader werd gistermiddag opgepakt.