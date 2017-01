Celstraf en tbs voor moedermoord in Tricht

Tweede burger overleden na arrestatie door de politie

16:31 De 68-jarige man die dinsdagavond 17 januari bij het insluiten in een politiecel in Amersfoort door een duw van een agent gewond raakte, is gisteren overleden. De agent wordt verdacht van dood door schuld. Dit heeft het Openbaar Ministerie zojuist bekend gemaakt. Vorige week stierf ook al een arrestant in Amersfoort.