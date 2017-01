Chaos en doden in Europa vanwege winterse kou

Update Gasstoring Ede ontstaan onder A12

18:15 De gasstoring in Ede die is ontstaan door een gat in een leiding onder een afrit van de A12, is voorlopig niet verholpen. Netbeheerder Liander meldde vanmiddag in een brief aan de bewoners dat de 'zeer vervelende situatie nog enkele dagen kan duren'. Drie scholen blijven maandag dicht.