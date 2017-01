Chauffeurs komen met eigen plan

Schutter nachtclub Reina opgepakt in Istanboel

6:47 De schutter die in de nieuwjaarsnacht in de nachtclub Reina in Istanboel 39 mensen om het leven bracht, is opgepakt in de buurt van Istanboel. Dat meldt de Turkse krant Hurriyet. Het zou gaan om Abdulkadir Masharipov. Hij werd samen met zijn zoon opgepakt in de stad Esenyurt, ten westen van Istanboel.