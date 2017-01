Chelsea Clinton neemt het op voor Barron Trump

'Vreselijk incident': vanuit het niets steekt Pathé-ganger vrouw met schroe­ven­draai­er

9:22 Wat bedoeld was als een gezellig avondje uit, liep zaterdagavond voor een aantal bezoekers van Pathé Spuimarkt in Den Haag uit op een nare ervaring. Dat was te wijten aan een 23-jarige bezoeker uit Amsterdam, die in de bioscoop compleet door het lint ging.