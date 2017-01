CIA-ondervrager Saddam Hoessein: De VS moet zich schamen

Kim Holland trekt gewraakt Wa­li­bi-por­no­film­pje terug

10:27 Pornoproducente Kim Holland (47) heeft het in pretpark Walibi opgenomen seksfilmpje per direct van haar site laten verwijderen. Volgens de nationale stoeipoes waren de beelden - waarin een opgewonden man met enkele dames de liefde bedreef in de wildwaterbaan, rollercoaster, reuzenrad en zelfs een redelijk drukke wachtrij - een stap te ver. ,,Ik bied mijn excuses aan voor het feit dat we mensen op deze manier tegen het hoofd hebben gestoten. Dus trekken we het filmpje terug.''