Club Trash vertrekt uit pand voormalige cocktailbar Blender

,,De Witte de Withstraat is een dure locatie”, verheldert mede-eigenaar Wiebe Kuipers. ,,We hadden goede hoop, de oude Blender behaalde hier mooie omzetten, met mannen in pak, en rijke ‘selfie-meisjes’ met jurkjes en hakken. Trash richt zich alleen veel meer op een underground-sfeer."



De club, die drie dagen per week open was, richtte zich op 'sexy-dansavonden'. Naast dj's waren er op de avonden ook uitbundig en schaars geklede entertainers aanwezig. ,,Het leek erop dat het publiek van de Witte de With de muziek van onze huisdj’s en bijvoorbeeld de de styling van onze dansers niet altijd helemaal leken te begrijpen", meent Kuipers. ,,Daaraan kon je zien dat onze eigen achterban niet altijd even goed samensmolt met het publiek van de Witte de Withstraat.”



Zoektocht

Die achterban deden de twee mannen op in hun vorige club Bahn aan de Rotterdamse Baan. ,,Wij zijn hard opzoek naar een nieuwe vaste plek voor in het weekend, in Rotterdam. Dat doen we niet voor het geld, maar we moeten er natuurlijk wel iets mee verdienen. Na Trash en Bahn zoeken we voor het uitgaanspubliek in Rotterdam weer een nieuw nachtconcept. Daar gaan we mee door. Tot we er dood bij neervallen.”



Het voordeel dat de twee uit het beëindigen van hun club halen is dat er weer tijd is voor optredens. ,,We gaan met Pop On Acid weer touren, we willen alle Rotterdamse clubs weer een bezoek brengen na bijna een jaar exclusief gedraaid te hebben in Trash. De populariteit van Dirk als dj groeit ook in het buitenland. Zo zit hij op dit moment in Mexico en er is veel vraag uit Londen, dus daar krijgen we weer tijd voor.”