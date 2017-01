Clubhuis No Surrender 'structureel gebruikt voor plegen misdrijven'

De politie heeft vanochtend in alle vroegte een inval gedaan in het clubhuis van motorclub No Surrender in Emmen. Er zijn veel agenten op de been en er is een noodbevel van kracht. Ook zijn er hekken rond het complex geplaatst. Volgens de gemeente is er een arrestatie verricht.

Het clubhuis is op bevel van de burgemeester gesloten en de leider van No Surrender, - en tevens de baas van het clubhuis - Henk Kuipers is op de hoogte gesteld. ,,Op basis van een bestuurlijke rapportage van de politie is aannemelijk geworden dat de gebouwen structureel worden gebruikt voor het plegen van misdrijven, onder meer op grond van de Opiumwet", meldt de gemeente bij RTV Drenthe als reden voor het afgeven van het noodbevel. Bovendien is gebleken dat het clubhuis zonder vergunning is gebouwd.

Om elf uur volgt een persconferentie. Ook onderzoekt de politie een woning van een No Surrender-bestuurslid. De bewoner, een 48-jarige man uit Klazienaveen, is gearresteerd op verdenking van handel in verdovende middelen.

Noodbevel

Het gebied rond het clubhuis is afgezet en er geldt een noodbevel uit vrees voor acties van de motorclub of sympathisanten: niemand mag het gebied in zonder toestemming. Locoburgemeester Bouke Arends, basisteamchef Lineke Bennema en officier van justitie Pieter van Rest geven straks een toelichting op de actie bij het clubhuis.