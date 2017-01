'Curieus, ik werd steeds linkser'

Het was moeilijk, zegt Dries van Agt. Nee, erger: het was uitzonderlijk moeilijk. Toen hij en zijn vrouw Eugenie onlangs verhuisden naar een kleiner appartement in Nijmegen, moesten er boeken weg.

Duizenden boeken. Hun nieuwe woonruimte was bij lange na niet groot genoeg om zijn imposante verzameling, een werk van decennia, te herbergen. Tweeduizend exemplaren gingen definitief de deur uit, een ander deel staat nu achter het rolluik van een Shurgard-opslagbox. ,,220 euro huur betaal ik daarvoor. Per maand!" Slechts een bescheiden deel is meeverhuisd naar het nieuwe appartement."

,,Dat is zo gegaan: we zaten in een heel leuk huis, dat zelfs helemaal was herbouwd met het oog op de onvermijdelijk komende ouderdom. Geen drempels erin. Eén verdieping maar. En wat gebeurde er? Onze jongste dochter kwam op bezoek met de mededeling: ,,Mijn buurvrouw gaat vertrekken. Hierbij gelast ik jullie - zij is ook juriste en spreekt dus ook dit soort taal - om het appartement naast mij subiet aan te kopen. Daarmee verzeker je jezelf van kosteloze mantelzorg voor de rest van je leven."

,,Ik had gezien dat het voor mijn meisje te zwaar werd in ons huis. Zij is ietsje ouder dan ik, ze is 86, maar de slijtage is forser met haar bezig dan met mij. Het is nobel van mijn dochter. Het is nog niet heel hard nodig. Maar het komt eraan."

U hebt het fietsen - uw passie - moeten opgeven.

,,Ik zou het nog kunnen! Zonder twijfel. Ik zou het nog heel goed kunnen. Maar ik heb ook wel de eerste tekenen van ouderdom in mijn lijf. Voor fietsen betekent dat het volgende: als ik snel door een scherpe bocht moet, word ik onzeker. En onzekerheid is het voorportaal van vallen. Toen ik dat - dom genoeg! - een keer opbiechtte thuis, zei het meisje: dan is het hierbij afgelopen met fietsen."

,,Ach. Mensen van midden tachtig jaar die nog zoveel kunnen als ik, mogen wel een beetje dankbaar zijn. Ik voel me fit. En het koppie dendert maar door. Dat is nul verdienste hoor. Ik doe er niks voor. Het is geluk. Ik moet een diepe buiging maken jegens het lot. "

Heeft de ouderdom voor u ook onvermoede kanten?

,,Ik vind mezelf niet erg veranderd. Ik ben een slag wijzer geworden. Een slag minder onwijs. Als ik mijn leven overzie, birds eye view, dan heeft zich een curiositeit bij mij voorgedaan. Namelijk dat ik gaandeweg, rustig aan en niet in hoog tempo, steeds linkser ben geworden."

Logo Volledig scherm Dries van Agt (tweede van rechts) voorafgaand aan de overhandiging van de petitie 'Sloop de Muur' in de Tweede Kamer. Met een bolderkar met zo'n 65000 handtekeningen wil de oud-premier oproepen tot een debat over de Israëlische muur op de grens met de Westelijke Jordaanover. © ANP

In politieke zin droeg u dat bepaald niet uit. U had allesbehalve de naam een linkse politicus te zijn.

,,Het klopt wat u zegt. Uw formulering is onweerlegbaar, maar was die naam terecht? Dat is zéér betwistbaar. In ieder geval was ik al in het kabinet-Den Uyl begonnen aan het uit het strafrecht halen van softdrugs. Dat is hartstikke links. Het is maar half gelukt, waardoor de voordeur-achterdeurproblematiek is ontstaan, met alle wantoestanden van dien. In 1976 heb ik als minister van Justitie het wetsontwerp ingediend dat ertoe geleid heeft dat er een zekere decriminalisering plaatsvond met betrekking tot softdrugs. Uit dat wetsontwerp is de opkomst van coffeeshops voortgekomen. Die coffeeshops zijn dus van mij!"

Daarmee is ook de halfslachtige oplossing van dit vraagstuk van u.

,,Ja, dat is ook zo. Zeer terecht dat u dat zegt. Driewerf hulde voor u. Daar is een verklaring voor. Dat is deze: ik ben met het decriminaliseren zover gegaan als het in de politieke situatie van toen haalbaar was. Ik had de softdrugs helemaal uit het strafrecht willen halen. Ik kwam niet verder dan er een overtreding van te maken. Zo is het niet langer een misdrijf. Ik deed dat met de bedoeling en in de verwachting dat dit proces zich verder zou voortzetten. Noem me naïef, dat mag. Naïviteit is een prachtige eigenschap, ik hoop dat ik haar nog lang zal bezitten."

U bent steeds linkser geworden, Nederland is steeds rechtser geworden. Hoe voelt u zich in dat politieke klimaat?

,,Ik voel me gaandeweg minder thuis. Ik betreur die ontwikkeling en ik heb er een begin van zelfmedelijden over dat ik dit nog moet meemaken. We zijn een land van zenuwpezen geworden, van schreeuwers en wijsneuzen. Over alles en iedereen een oordeel klaar. Dat stoort mij ontzéttend. Het krachtigste besef dat in mij leeft: mens, besef toch hoe verbazend weinig je weet. Hou je gedeisd, wees bescheiden. Kijk, snuif, denk.''

U klinkt nu bijna als uw generatiegenoot Jan Terlouw. Wat vond u van zijn 'vroeger vertrouwden we elkaar nog'-speech in De Wereld Draait Door?,,Vooropgesteld moet worden dat Jan Terlouw een van de waardevolste mensen is die binnen de grenzen van de Nederlandse staat leven. Heel kostbare man. Goud waard. Als er meer Jannen Terlouw in dit land zouden wonen, zou het nog nét niet een paradijs zijn, maar toch onnoemelijk veel beter dan het nu is."

Maar had hij gelijk?

,,Je kunt er best wat op afdingen. Waarom kon je vroeger een touwtje uit je brievenbus laten hangen? Omdat er bij jou toch niets te halen was. Niettemin: ik begreep hem en waardeerde hem opnieuw."

Hij veert op. "Even een eruptie van emotie, van ontroering zelfs: Angela Merkel, met 'Wir schaffen das', zij is een heldin. Een heldin voor mensen die nog affiniteit hebben met de waarden van het christendom. Zij is de enige tot nu toe die over dit vraagstuk gesproken heeft in de geest van de Bergrede. Ze heeft wel terugtrekkende bewegingen moeten maken, maar het is toch maar gezegd. De enige die het zo durfde te zeggen. Ze heeft dat met christelijke noties onderbouwd. Ik mis dat in Nederland. Er zijn partijen die zich christelijk noemen. Ik hoor het niet genoeg.''

Heeft u daar intern in het CDA wel contact over?

,,Nee, ik heb al genoeg mot met mijn CDA."

U zegt wel: mijn CDA.

,,Voor zover ik weet, betaalt mijn vrouw de contributie nog."

Klopt uw hart wel voor het CDA?

,,De liefde staat op zes min. Ik was de eerste lijsttrekker van het CDA. U wilt dit gesprek vast en zeker niet laten verworden tot een gedachtewisseling over Israël en Palestina. Maar laat me er toch iets over zeggen: een kleine gemeenschap van christenen in Palestina heeft enkele malen wanhopige oproepen gericht tot de christelijke broeders en zusters in de wereld: help ons toch, want wij vergaan. Als gevolg van de bezetting. Die oproep was niet geadresseerd aan de Palestijnse moslims, maar betrof de wurgende bezetting van hun land door Israël. Maar uit Nederland kwam geen antwoord."

Logo Volledig scherm Dries van Agt op de fiets. © ANP

U was politicus: leider van het CDA en premier. Later werd u activist, voor de Palestijnen. Wat is uw belangrijkste nalatenschap: de politieke of de actievoerende?

,,Ik vind het moeilijk om aan te wijzen wat ik bereikt zou hebben. Ik kan daar geen overtuigende voorbeelden van noemen. Niet als politicus, en ook niet als activist. Maar bij geen enkel onderwerp heb ik mij zo bewogen gevoeld, als bij mijn pogingen verlichting te brengen in het trieste lot van de vertrapte Palestijnen."

Is uw strijd voor de Palestijnen een belangrijker deel van uw leven dan uw politieke loopbaan?

,,U zult mij geen woorden van voldoening, laat staan zelfvoldaanheid, horen spreken over mijn politieke jaren. Je kunt het geen grote verdienste noemen dat ik een kabinet overeind heb gehouden."

U zegt niet: ik was een goede premier?

,,Nee."

Waarom niet?

,,Waarom wel? Ik ben in leven gebleven."

Als we tegenover Ruud Lubbers zouden zitten, zou hij niet zeggen: ik ben in leven gebleven.

,,Nee, dat denk ik ook niet. Maar ik zeg dat wel."

Maar waarom? U hield uw partij bijeen, u leidde een kabinet, u was populair in het land.

,,Ja." Met een glimlach: ,,Dat laatste was comfortabel. Het geeft je een begin van geluksgevoel, te bemerken dat je geliefd bent in het land. Het is ijdeltuiterij, maar ik vind het nog steeds verrukkelijk om aangeschoten te worden door mensen als ik door Nijmegen loop, in de trein naar Den Haag zit of in Amsterdam ben. Het is altijd raak en niemand zegt iets onaardigs. Jamais! Ik probeer te peilen hoe heilzaam of onheilzaam mijn optreden voor het ganse land is geweest. Ik heb daar moeite mee."

Welk rapportcijfer zou u zichzelf als premier geven?

,,Zeg maar een zes."

Er komen nieuwe verkiezingen aan. Populistische bewegingen zijn overal in Europa, en in Amerika, in opkomst. Hoe kijkt u daar tegenaan?

,,Wat me hevig verontrust is het naderbij komende gevaar van Nexit, een vertrek van Nederland uit de EU. Dat zou een ramp zijn! Ik denk dat je populisme niet in een vergaarbak moet gooien. De Britten waren altijd al eurosceptisch. Bij Trump - afschuwelijke man - zie je dat de boze, witte man in opstand is gekomen.''

Dat zien we in Nederland ook. Nederland is Nederland niet meer, vinden veel mensen. Het land verliest zijn identiteit.

,,Maar wat is die dan? Máxima had gelijk: ik weet niet wat de Nederlandse identiteit is, zei ze. Ik zeg dat met haar. Wederom wreekt zich heftig dat de meesten van ons niet weten waar Nederland vandaan komt. Nederland is pas 400 jaar oud! In het licht van de wereldgeschiedenis is dat een windvlaag. Moet alles zo blijven als het is? Waarom? In opperste verwondering werp ik deze vraag op. Waar komt dat gebazel over identiteit ineens vandaan?"

Is de trend van populisme te stoppen of zal ze zich voortzetten?

,,Niet op slag. Maar: als je de Europese geschiedenis van de middeleeuwen tot nu bekijkt, is er zoveel gebeurd waarbij onze probleempjes van nu totaal onbelangrijk zijn.''