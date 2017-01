Dader vluchtmisdrijf: 'Ik had hoofdpijn, misschien zag ik haar daarom niet'

De Belgische 91-jarige Mia Vermeulen is maandag doodgereden toen ze met haar rollator de weg overstak. De twintigjarige dader vluchtte weg. In haar voorarrest gaf zij aan de vrouw niet gezien te hebben, mogelijk omdat de verstrooid was of last had van buik- en hoofdpijn.

De kokkin van het woonzorgcentrum waar Mia verbleef vond het slachtoffer.Ze zag de rollator van Mia Vermeulen langs de autoweg liggen. "Ik herkende het meteen, want ik zag haar enkele minuten eerder nog in de verte komen aanwandelen", doet Leurs haar verhaal aan Het Laatste Nieuws.

"Ik keek rond en zag haar lichaam liggen in de middenberm. Meteen liep ik er naar toe. Het zag er niet goed uit." Intussen probeerde de vrouw het aankomende verkeer tegen te houden, waardoor twee voertuigen achter op elkaar inreden.

Vlucht

Het aanrijdende voertuig nam na het ongeval de vlucht. Na een zoekactie kon de lokale politie maandagavond de verdachte arresteren. De twintigjarige vrouw zou na de klap in een paniekreactie naar huis zijn gevlucht. Ze ontkent de feiten niet. Er is geen sprake van intoxicatie.

Haar advocaat zegt tijdens het voorarrest dat zijn cliënte beseft dat ze "een verkeerde reflex had door niet te stoppen". Aan het gerecht verklaarde de vrouw dat ze het slachtoffer niet zag op de oversteekplaats, omdat ze "misschien verstrooid was, te verzonken in gedachten, óf last had van buik- en hoofdpijn". De jonge vrouw hield ook bij de onderzoeksrechter vol dat ze de bejaarde "echt niet gezien had" toen ze na het werk naar huis reed.

Shock

Na de aanrijding reed ze naar eigen zeggen in shock naar huis. Haar ouders ontdekten na haar thuiskomst de schade aan de wagen, maar ook zij verwittigden de politie - die vier uur na het ongeval aan de deur stond - niet. "Ze was totaal over haar toeren. Natuurlijk hebben haar ouders vragen gesteld over wat er met hun auto gebeurd was, maar voor ze echt wisten wat er aan de hand was, was de politie er al", aldus haar advocaat.