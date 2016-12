Datingsiteoplichter Dave H. in de cel

De beruchte meesteroplichter Dave H. uit Groningen is opnieuw opgepakt. Zijn laatste slachtoffer, een 39-jarige vrouw uit Delft, zit financieel aan de grond. H. zit twee weken in voorarrest.

H. (51) versiert door heel het land vrouwen, om hen vervolgens financieel te ruïneren. De vrouw uit Delft, een gescheiden moeder van twee jonge kinderen, denkt te zijn gedrogeerd door de man die zich voorstelde als Christiano Perez en aan wie ze in september na een afspraak via een datingsite haar hart verloor. Hij trok bij haar in maar sloeg met haar op de vlucht toen de grond te heet werd onder zijn voeten. De vrouw was zo in de ban van de charmeur dat ze met hem mee ging en haar kinderen achterliet bij opa en oma.

Ze was in de mooie praatjes getrapt van de man die zei vermogend te zijn en haar een mooie toekomst beloofde. ,,De eerste dag dat ze weg was, hebben we gelijk aangifte van vermissing gedaan, want mijn dochter zou nooit zonder haar kinderen weggaan'', zegt haar vader (62) die uit privacy-oogpunt geen namen genoemd wilde zien. ,,Het klopte niet en dus zijn we gaan spitten. Die mooie meneer Perez was in werkelijkheid de oplichter Dave H. Aanvankelijk werd de aangifte geweigerd, maar toen we de politie hadden gemeld met wie ze mee was, kwam die dan toch in actie.''

Inpalmen

Quote We zijn gaan spitten. Perez was in werkelijkheid de oplichter Dave H. -Vader van slachtoffer Dave H. knoopt al decennialang via een datingsite relaties aan met vrouwen, belooft hen gouden bergen maar laat hen uiteindelijk met grote schulden en in psychische nood achter. Hij maakte de afgelopen twintig jaar door het hele land tientallen slachtoffers, maar lichtte ook hotels, autoverhuur- en telecombedrijven, vakantieparken, garages, restaurants en hotels op. Regelmatig bracht hem dat achter de tralies. De laatste keer was afgelopen jaar nadat hij een Rotterdamse had ingepalmd. Zodra H. weer vrij kwam, sloeg hij opnieuw toe. Zeven weken lang speurde de politie naar de vermiste vrouw uit Delft. In die tijd kwamen diverse aangiften van oplichting door H. bij de politie binnen. Hij en de Delftse werden gevonden in Limburg. Dankzij een door H. opgelichte autohandelaar. Die hield het stel de dag voor kerst vast tot de politie er was.

H. bivakkeerde met zijn nieuwe verovering in vakantiehuisjes, schreef twee auto's op haar naam en liet haar opdraaien voor alle kosten die ze maakten. ,,Mijn dochter moest onder dwang bij hem blijven en alles betalen. Het loopt al gauw in de 15.000 euro'', heeft haar vader berekend. ,,Ze heeft geen cent meer en het is nog niet te overzien hoeveel schuld ze heeft.'' Zijn dochter zelf wil nog niet te veel kwijt. Wel zegt ze het gevoel te hebben gehad alsof ze 'met een elastiek aan H. was verbonden'. ,,Ik kon niet helder denken, ben blind geweest.''