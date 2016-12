Dave (31) reanimeert vader (64) op verjaardag van opa (87)

Terwijl zijn vriendin 112 belt, begint Dave met reanimeren. De instructies die Daves vriendin via de telefoon doorkreeg volgt hij op. ,,Ik moest mijn vader op zijn zij leggen. Ik draaide hem om en zag hem letterlijk zijn laatste adem uitblazen. Ik dacht dat het over was…’’ Maar de 64-jarige Aat van der Linden reageert toch op de reddingspoging van zijn zoon. Dave: ,,Tot hij weer wegviel. Soms duurde het tien, vijftien seconden tot hij weer adem haalde. Het leek of hij steeds stikte.’’

Quote We zijn met zijn allen dolblij dat hij het kan navertellen Dave van der Linden

Uiteindelijk neemt de politie, die binnen twee minuten in de Rotterdamse Van Swietenlaan is, het over. Meerdere schokken van het AED-apparaat zorgen ervoor dat Aat naar het ziekenhuis vervoerd kan worden. Daar wordt hij twee dagen kunstmatig ‘in slaap’ gehouden tot hij vanmorgen weer zijn ogen open doet. ,,Het waren echt kutdagen met kerst’’, zegt Dave. ,,Maar het openen van zijn ogen was het mooiste kerstcadeau dat we konden krijgen. We zijn met zijn allen dolblij dat hij het kan navertellen.’’

Bingo

Aats vrouw Corry (60) kan haar geluk ook niet op. ,,Het waren ongelogelijk spannende feestdagen voor ons. We zouden gaan bingoën, lekker eten en we hadden allemaal leuke dingen gekocht. Maar toen gebeurde dit. Hij is weer het mannetje in het ziekenhuis. Hij heeft weer praatjes.’’