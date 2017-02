De wereld, maar dan een beetje mooier

Hedendaagse HeldUtrechtse Rachel van de Pol probeerde de wereld te redden in 365 goede daden. Over al die pogingen en hun uiteindelijke resultaat schreef zij het Hedendaagse Heldenboek , dat komende week verschijnt. ,,Ik ben een stuk relaxter geworden.''

Het is grauw en miezerig in Utrecht, maar dat is het niet op de Bakkerbrug. Daar staat Rachel van de Pol met haar parapluutje. Geelroze tompoucemotief, net gekocht bij de HEMA. Af en toe steekt ze het blije ding in de sombere lucht. Dan houdt ze het parasolletje boven een willekeurig, verbouwereerd hoofd: ,,Mag ik u misschien een paraplulift aanbieden?''

Het gebeurt eigenlijk nooit dat iemand nee zegt en bruusk doorstiefelt. De meeste paraplulifters zijn blij verrast en ondergaan Rachels spontane aanbod met een brede lach op het gezicht. Uit het wandelingetje vloeit ook telkens een gesprekje voort.

Trotse hoed

Met Jan Bouwknegt, bijvoorbeeld. Een Utrechtse heer met een trotse hoed op zijn hoofd. Een Baldini, vlakbij in de Bakkerstraat gekocht, bij Jos van Dijck.

,,Soms, als ik aan die winkel voorbijwandel'', vertelt Bouwknegt onder Rachels paraplu, ,,staat de eigenaar in de deuropening. Hij neemt dan mijn hoed van het hoofd en poetst hem weer even glad en netjes op. Mooi, hè? Zo veel liefde voor zijn vak...''



Dan straalt Rachel. Dát zijn nou de 'contactmomentjes' waarom het haar te doen is. Zelf wordt ze daar blij en gelukkig van, en de ander (weet ze zeker) bloeit er ook van op. Een beetje meer aandacht voor elkaar, dat is wat de wereld een stukje mooier maakt. En het kost niets. Empathie, zo ziet Rachel dat, laat zich als een virus overbrengen van de één op de ander. Dus kan het ons uiteindelijk allemaal aansteken.





Woensdag ligt Rachel van de Pols Hedendaagse Heldenboek in de winkel. Met als ondertitel 365 manieren om de wereld te redden (of in elk geval een beetje).

Ter lering en vermaak

In 2014 verrichtte de nu 33-jarige freelancejournaliste uit Utrecht elke dag een goede daad. Honderd daarvan heeft ze opgenomen in het boek. Ter lering en vermaak. Stiekem de ramen lappen van je buren, allochtone vrouwen leren fietsen, het park papiervrij maken, tweedehands shoppen, verpakkingloze douchegel aanschaffen, ga zo maar door. Ballonnen aan kliko's binden, om de vuilnismannen te plezieren.

Ze hield een jaar lang een blog bij over alle avonturen en levenswendingen die uit haar project voortvloeiden. De belangrijkste voltrok zich op dag 200, toen ze haar vriend Mink ontmoette. Het was een snikhete dag, waarop ze ijsjes had uitgedeeld aan bouwvakkers. ,,Om die dag te vieren, ging ik 's avonds mee naar een dancefestival. Daar kwam hij recht op me af, we dansten twee uur lang met elkaar en daarmee was alles duidelijk. De volgende dag belde hij zijn moeder. 'Mam, ik heb haar gevonden.' En zo was het ook.''

Positiviteit is besmettelijk, stelt Rachel. Het zet je ook in beweging en kennelijk op weg naar nog meer mooie dingen. De kans daarop wordt althans groter, als je niet die 'zure augurk bent die op een verjaardagsfeestje de waar-moet-het-heen-met-de-werelddiscussie begint'.

Mink, overigens, raakte ook besmet met het goededadenvirus. Hij ging vrijwilligerswerk doen voor de voedselbank.

Als kind, geboren in Hoevelaken, fantaseerde Rachel erover te kunnen vliegen en als een supervrouw de wereld te redden dankzij bijzondere krachten. Met de nodige humor en zelfrelativering laat haar Heldenboek nu zien, hoe iederéén een held kan zijn, al is het maar een klein beetje. En zónder superkrachten. Er spreekt de hoop en ook de overtuiging uit, dat alle kleine heldendaden op een rijtje óók de wereld kunnen redden. En wie weet zelfs meer dan een beetje.

Quote Mijn boodschap is serieus en onderbouwd, maar wel luchtig verpakt Rachel van de Pol

Als haar boek maar niet 'stom' wordt gevonden, aarzelde Rachel van de Pol een momentje. ,,Ik stel me natuurlijk wél kwetsbaar op. Als je idealistisch bent, moet je je daarvoor nog best vaak verdedigen. 'Meisje, maar zó zit de wereld toch niet in elkaar', dat heb ik vaak gehoord. Alsof ik naïef ben. Niet dat ik in die 365 dagen van goede daden geen twijfel heb gekend. Die was er genoeg en er zijn ook dagen geweest waarop ik het heel zwaar heb gehad. Doe ik wel genoeg? Doe ik het wel goed? Waarom voel ik mij schuldig? Op al dit soort vragen heb ik gezocht naar een antwoord. Bij mezelf, maar ook in de wetenschap, bijvoorbeeld in de biologie en de filosofie. Mijn boodschap is serieus en onderbouwd, maar wel luchtig verpakt.''

In een tijd vol 'cynische shit', voegt ze daaraan toe. ,,De krantenkoppen over Donald Trump zijn niet om vrolijk van te worden. Aan de andere kant: sinds Trump heb ik nog nooit zo veel mensen de straat op zien gaan tegen seksisme, discriminatie, haat en vóór klimaatbehoud. Hij maakt iets wakker. Iets wat groot is, en wat hoop biedt voor de toekomst.''

Rachel van de Pol koerst op altruïsme, het tegenovergestelde van egoïsme. Altruïsme, dat is dat je onbaatzuchtig wilt zorgen voor het welzijn van een ander, definieert ze in haar boek. ,,Als kind wilde ik dat al. Alle onrecht om me heen trok ik me erg aan. Ik werd al woest van jongetjes die in een mierenhoop stonden te stampen of die kikkerdril lieten opdrogen. Dat goededadenjaar en het Hedendaagse Heldenboek dat ik er nu over heb geschreven, hebben mij ook persoonlijk veel geleerd. Ik ben meer in balans gekomen, relaxter geworden. Ik gunde altijd al iedereen een betere wereld. Nu gun ik het ook mezelf veel meer te genieten van die wereld.''

In haar boek komt ze tot de slotsom: ,,Ik ben noch een supervrouw noch een aandachtsgeile opportunist.''

Een hedendaagse held, anders dan Superman, Spiderman, Batman, Catwoman en al die andere superhelden, hoeft het leed van de wereld niet in zijn eentje op de schouders te nemen. ,,Als hij zich maar weet in te leven in de ander, dan maakt hij de wereld al een beetje mooier.''