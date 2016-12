'Die tank mocht mij verpletteren'

Geen martelaarsdood

Op straat houdt Metin een motorrijder aan die hem een lift geeft naar het vliegveld. Twee tanks en een truck met twintig soldaten versperren daar de toegang. ,,Protesterende mensen waren er toen nog niet. Alleen wat gestrande reizigers en cameramensen. Ik liep op een van de tanks af en riep 'Ik ben een soldaat van Turkije, wiens soldaten zijn jullie?' Ze schoten in de lucht en richtten hun geweren op mij om me af te schrikken. "Metin is niet onder de indruk, en loopt door tot zo'n anderhalve meter voor de tank. Die komt plots in beweging. Hij besluit meteen om voor de rechter-rupsband te gaan liggen, op het asfalt dat nog warm is van deze zomerse dag. Leunend op zijn ellebogen kijkt hij gespannen naar de tank. ,,Een emotionele opwelling was het niet. Ik deed het bewust. Wel had ik tegenstrijdige emoties. Ik voelde zowel woede als rust bij de gedachte 'ik ga nu sterven'. Ik wilde dat de tank mijn hart, mijn hersens en mijn ingewanden in één keer zou verpletteren. Niet omdat ik een martelaar wilde worden. In dat soort religieuze termen denk ik niet. Ik wilde dat ze me zouden doodrijden, omdat die beelden mensen tot verzet zouden aansporen en ik daarmee van duizenden het leven kon redden." Hij was niet de enige Turk die zo dacht die avond. Er stierven zeker 250 mensen omdat ze de confrontatie aangingen met de militairen. De bestuurder van de 60 ton zware Leopard-tank haalt op tijd zijn voet van het gaspedaal en remt. ,,Het gevaarte kwam vlak voor mij tot stilstand. Ik slaakte, als in een reflex, een diepe zucht van opluchting." Maar meteen daarna borrelde de woede weer op. ,,Ik stond op, trok mijn T-shirt uit en begon er vloekend mee te zwaaien." Tekst loopt door onder foto

Lotsbestemming

Als de tank aanstalten maakt om weer in beweging te komen, gaat hij voor de linker-rupsband liggen. Ondertussen komen er steeds meer mensen aan lopen die luidkeels beginnen te protesteren. ,,Opgelucht richtte ik me op en keerde ik de soldaten de rug toe, omdat ik erin was geslaagd om mensen aan te moedigen om in verzet te komen. Tevreden keek ik toe hoe de militairen in het nauw werden gedreven en de mensen het overnamen. Tot president Erdogan veilig was geland en hij ons rond 04.00 uur toesprak, bleef ik daar rondhangen. Daarna ging ik naar huis. Ik geloof in lotsbestemming. Dat de tank mij toch niet doodreed, was voor mij een mirakel; een boodschap van God die niet wilde dat ik daar stierf en dat het beter was dat ik erover zou vertellen. "De foto's van zijn verzet tegen de tank maakten van Metin een bekende Turk. De beelden gingen de hele wereld over en kregen bijna net zo'n iconische status als die van de anonieme Chinese 'tankman' die in 1989 in Peking een colonne van vier tanks tegenhield. Tekst loopt door onder foto

#TankMan

Al pratend laat Metin de kralen van zijn gebedssnoer gedachteloos tussen duim en wijsvinger glijden. Minder kralen dan de gebruikelijke 33 of 99 die de islamitische gebedskettingen hebben. ,,Het is geen krans om mee te bidden", lacht Metin. ,,Voor mij is het een manier om te ontspannen." Ook in andere opzichten is hij geen orthodoxe moslim die zich aan alle geboden en verboden van de islam houdt, vertelt hij. ,,Religieuze leiders kunnen me gestolen worden."



Daarmee past hij niet in het standaardplaatje van 'moslimheld' die die avond z'n leven waagde om de president te redden. En daardoor duurde het even voor hij erkenning kreeg.



Want hoewel hij via de hashtag #TankMan op Twitter meteen beroemd werd, ging de waardering in eigen land wat trager. Metin deed in de dagen en weken na de verijdelde staatsgreep niet mee aan het bezetten van pleinen voor de zogeheten 'wakes van de democratie'.



Zelf ziet hij zich niet als een held, zegt hij. Zijn geweldloze verzet tegen de militairen was niet ingegeven door politieke motieven - om de coup tegen te houden, om de democratie of om Erdogan te redden - maar in de hoop dat zijn daad een inspiratie zou zijn om ook in verzet te komen. ,,Met als enige doel te voorkomen dat er veel doden zouden vallen.'' Dat daarmee ook de coup zou worden verijdeld, was voor hem alleen maar mooi meegenomen.