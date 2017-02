Dierentuin roept op om verdwenen pinguïn terug te brengen

Zus van Willem Holleeder wil 'eindelijk' getuigen

21:21 Astrid Holleeder wil in de komende maanden voor de rechter een getuigenis afleggen tegen haar broer, Willem Holleeder. Dat schrijft ze in een reactie aan Brandpunt. Het programma van KRO-NCRV kon haar enkele vragen stellen via uitgever Lebowski, dat haar boek Judas uitbracht.