Doodschoppers grensrechter grote problemen met schadevergoeding

Video Ex zet vrouw in brand na tekenen schei­dings­pa­pie­ren

Een wraakzuchtige man heeft woensdag zijn ex in brand gestoken in de rechtbank van de Chinese stad Panshi. Op beveiligingsbeelden is te zien hoe de vrouw met brandend haar de lobby in rent terwijl ze probeert het vuur te doven. Volgens getuigen had het paar net de scheidingspapieren getekend toen de man de vrouw overgoot met een brandbare vloeistof en het haar van de vrouw in brand stak.