Doodzieke Diana trouwt met Leo in ziekenhuisbed

Zelfs achter het beslagen zuurstofmasker is haar lach van oor tot oor zichtbaar. De lach van Diana van Tuijl (63) die dinsdag de mooiste dag van haar leven had. De mooiste maar ook een van de laatste. Longkanker was een paar weken geleden de diagnose voor de Eindhovense en sindsdien is ze hard achteruit gegaan. En dus was het nu of nooit voor haar vriend Leo Muijtjens (60). Afgelopen donderdag stelde hij die ene vraag en Diana zei ja. Natuurlijk zei je ja want trouwen, daar droomt ze al 33 jaar van.

Trouwzaal

Maar trouwen binnen een week, dat is nog niet zo eenvoudig. Omdat een huwelijk wettelijk 14 dagen voorafgaand aan de dag moet worden aangevraagd moest er dispensatie komen van de officier van justitie. Die kwam er en dus togen familie en vrienden deze dinsdagmiddag naar het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Naar de kapel die voor de gelegenheid provisorisch is ingericht als trouwzaal.

Lucht

,,Maandag was het nog even de vraag of het allemaal door kon gaan", vertelt Leo. ,,Het ging erg slecht en we wisten niet of ze vandaag nog zou halen. Maar het is een sterke vrouw en ze heeft weer wat kracht gevonden." Diana hoort het allemaal aan vanuit haar ziekenhuisbed. Het geruis van de zuurstof, de gedempte toon van de gesprekken en de typische lucht die in ziekenhuizen hangt. Niets is zoals het zou moeten zijn bij een bruiloft en toch is het goed. ,,Ze heeft dit verdiend, vervolgt Leo. Na een moeilijk leven mag ze nog een keer stralen. Ik had haar natuurlijk veel eerder moeten vragen maar ja. Het is zoals het is."

Het jasjes met parels en de zilveren schoentjes staan bij het bed. Ze zullen ongedragen blijven. Diana heeft er de kracht niet meer voor om ze aan te trekken. Slechts 38 kilo weegt ze nog. De morfine doet zijn werk maar het lichaam is op. En toch is het Diana die in de gang op weg naar de kapel als eerste ontdekt dat het trouwboeket nog op haar kamer ligt. Leo snelt nog even terug. De verpleger sluit een nieuwe fles zuurstof aan en de ceremonie kan beginnen.

Snik

De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van Veldhoven voelt het moment goed aan. Geen lang verhaal over beloftes of over toekomstdromen. De drieëndertig jaar hiervoor hebben bewezen dat het goed zit. Na twee overtuigende 'jawoorden' is er de kus en een snik. Een beetje van verdriet maar vooral van geluk. ,,Ik ben blij dat er strak nog iets is van ons samen", vertelt Leo. ,,Ik kan haar ring bij me dragen en dat is een mooie herinnering."