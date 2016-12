Droomhuis met NHG-hypotheek nu ook haalbaar voor zzp'ers

Na de flexwerkers is het nu ook voor zzp'ers mogelijk om een NHG-hypotheek te krijgen. Tot voor kort hanteerden de banken de richtlijn dat de ondernemer drie boekjaren met mooie cijfers moest overleggen. Kon hij dat niet, dan ging de rente omhoog, of werd de zelfstandige gekort op zijn hypotheek waardoor het huis vaak onbetaalbaar werd.

Quote De ver­dien­ca­pa­ci­teit is het belangrijkst, niet wat hij de laatste drie jaar precies heeft gedaan Anna Wamsteker, WEW Oplossing

Inmiddels is het aantal zzp'ers al meer dan 1 miljoen. Samen met flexwerkers vormen zzp'ers zo'n 40 procent van de werkzame beroepsbevolking. Geldverstrekkers hebben de afgelopen jaren ook de arbeidsmarkt zien flexibiliseren. Voor flexwerkers zijn er de afgelopen jaren al verschillende oplossingen gekomen. Zo is er de Perspectiefverklaring (een initiatief van Obvion, Randstad en Eigen Huis) en de Arbeidsmarktscan (een initiatief van Intelligence Group).

Nu is er dus ook een oplossing voor de zzp'ers. Sinds 1 december kunnen zij ook een hypotheek met NHG afsluiten. Het voordeel van een NHG-hypotheek is dat in economisch ongunstige tijden restschulden worden opgevangen én de hypotheekrente lager is.

Verdiencapaciteit

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) - de uitvoerder van de NHG - heeft samen met geldverstrekkers deze optie ontwikkeld: voortaan wordt gekeken wat iemand de afgelopen drie jaar gemiddeld heeft verdiend.

,,Het maakt dus niet meer uit wat voor arbeidscontract iemand heeft gehad in die drie jaar, en ook niet of hij in die periode van werk of baan is geswitcht. Iemands verdiencapaciteit is belangrijker'', licht zegsvrouw Anna Wamsteeker van WEW toe.

Daardoor hoeft de zzp'er niet langer drie boekjaren te overleggen, maar voorwaarde is wel dat hij langer dan een jaar actief is als zelfstandige. De normale NHG-grens ligt ook voor zzp'ers op 245.000 euro. En om hiervoor in aanmerking te komen hoeven ze geen extra opslag of iets dergelijks te betalen, wel moeten ze voor het opstellen van een inkomensverklaring 250 euro exclusief btw neertellen.

Positief bericht

De eerste hypotheek is inmiddels afgesloten. Kitiya Sonpraderm en haar man Ronald van der Velden zijn de gelukkigen. Ze hebben een eensgezinswoning kunnen kopen in Eindhoven. ,,We hadden het huis al een tijdje op het oog, maar het was voor ons niet haalbaar. Mijn vrouw werkt nog geen drie jaar als medisch masseur en alleen op mijn inkomen konden we het niet financieren'', vertelt Van der Velden die werkt in een spuitgieterij. Na de aanvraag ontvingen ze al na vijf werkdagen positief bericht. Ze hebben het huis gekocht voor 2 ton en trekken er half januari al in.