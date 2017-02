DSO-voetballer overleeft hartstilstand

,,De politieagent van beroep reanimeerde zijn tegenstander succesvol met een defibrillator op het voetbalveld in het Westerpark. Hij ademde niet meer. Ambulancebroeders en personeel in het ziekenhuis deden de rest. Wij zijn DWO, Rik en het ziekenhuispersoneel erg dankbaar voor hun geweldige werk. Ook enkele DSO'ers grepen goed in", vertelde DSO-voorzitter Pim Koenen na de wedstrijd.



De Zoetermeerder moet nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven voor nader onderzoek. Koenen: ,,Hij maakt het naar omstandigheden goed." Een nieuwe datum voor de derby is nog niet bekend.