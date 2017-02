Duitse komiek mag delen omstreden Erdogan-vers niet meer voorlezen

Artsen: Pil moet terug in de ba­sis­ver­ze­ke­ring

10:07 De anticonceptiepil moet terug in de basisverzekering. Daarvoor pleiten het keniscentrum voor seksualiteit Rutgers en het Nederlands Genootschap van Abortusartsen, nu blijkt dat het aantal afgebroken zwangerschappen voor het eerst in jaren is gestegen.