E-sigaret ontploft in broekzak van man uit Brugge

Vei­lig­heids­ad­vi­seur Trump stapt op vanwege Ruslandrel

7:27 Afgeluisterde telefoongesprekken tussen Michael Flynn, de ultrarechtse nationale veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, en de Russische ambassadeur in Washington D.C., hebben de adviseur zijn baan gekost. In zijn afscheidsbrief stelt Flynn zonder kwade opzet ,,onvolledige informatie'' te hebben verstrekt over de telefoongesprekken waarin Amerikaanse sancties tegen Rusland werden besproken.