Eenzame ouderen diep geraakt door spontane kerstgroet

Verzorgende Esther Schouten werkte op kerstavond in verzorgingstehuis De Wijngaard in Bosch en Duin. Aan het begin van haar dienst kreeg ze een stapeltje kerstkaarten in haar handen gedrukt. Deze kerstkaarten – verzameld door het Ouderenfonds – kwamen uit heel Nederland. Willekeurige Nederlanders hadden de moeite genomen om een kerstgroet te schrijven aan een onbekende oudere.

Schouten deelde de kerstkaarten uit en stond versteld van de reacties. ,,Bij de eerste bewoner die ik een kaartje gaf, gleed een traan over zijn wang van eenzaamheid en stil verdriet’’, vertelt Schouten. ,,De volgende mevrouw bedankte voor de mooie kerstgroet en de bewoner die volgde gaf mij zijn mooiste glimlach.’’ Schouten had twintig kaarten om uit te delen. Bij de laatste mevrouw biggelden de tranen over de wangen. Schouten vroeg haar waarom ze huilde. ,,Zo lief dat er nog aan mij gedacht wordt’’, was het antwoord.

Dit raakte de verzorgende diep. Ze had niet kunnen bedenken dat een eenvoudig kerstkaartje zo’n effect kon hebben. ,,Ik besefte dat eenzaamheid onder ouderen echt enorm kan zijn. Het is groter dan dat ik mij tot dusver realiseerde’’, zegt Schouten. ,,Zeker tijdens de kerst is dat gevoel extra sterk. Ouderen denken aan mensen waarmee ze vroeger kerst vierden en die ze nu moeten missen. In het verpleegtehuis hebben bewoners nog contact met verzorgenden en andere bewoners. Maar er zijn ook mensen die alleen thuis wonen en nooit iemand zien. Dat vind ik heel erg.’’