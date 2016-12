Eindhovense Helena haalde het kalifaat niet

Ze wilde naar het kalifaat, maar besefte niet dat IS zwaar aan de verliezende hand is. Nu zit Helena S. (33) uit Eindhoven in de cel in Bulgarije. Er is door Nederland om uitlevering gevraagd van de bekeerde studente medische wetenschappen.

Afgelopen woensdagavond rond tien uur meldde ze zich per auto bij de Bulgaars-Turkse grens. Maar omdat er een Europees opsporingsbevel tegen haar liep, uitgevaardigd door de Nederlandse autoriteiten, werd ze direct aangehouden. Sindsdien zit de bekeerde Eindhovense in een Bulgaarse cel, in afwachting van haar uitlevering aan Nederland.

Helena S., een voormalig student medische wetenschappen, verliet drie maanden geleden haar woning in Eindhoven. Het was het sluitstuk van haar radicalisering, die zou zijn begonnen na een vakantie in Frankrijk, en die ertoe leidde dat ze een boerka ging dragen en de relatie met haar vriend verbrak. Een nieuwe relatie met een extremistische moslim zou de oorzaak van haar bekering zijn geweest.

Heilige strijd

Haar ex-vriend, die nog altijd een sleutel van haar woning had, maakte zich al snel na haar verdwijning zorgen en ging naar haar huis. Daar zou hij een briefje van haar hand hebben gevonden, waarin ze aankondigde naar Syrië te gaan. 'God roept me om te strijden', stond op het gevonden briefje. 'In Syrië zijn handen nodig voor onze heilige strijd. Het is mijn plek.'

Maar in plaats van in het kalifaat eindigde haar reis afgelopen vrijdag in de rechtbank van het Bulgaarse Haskovo.

Voor de ogen van de lokale pers werd ze voorgeleid. Ze hield haar handen voor haar ogen, het enige deel van haar lichaam dat haar boerka niet bedekte. ,,Ik ben een moslim en ik heb idealen, maar ik ben geen terrorist'', zei ze tegen de rechter.

In de rechtbank werd duidelijk dat ze Syrië waarschijnlijk nooit heeft bereikt. Bij de Turks-Syrische grens werd ze tegengehouden en in een politiecel gezet. De Turkse politie liet haar de volgende dag weer gaan. Wat ze in de twee maanden daarna deed, is niet duidelijk. Zelf verklaarde S. in de rechtbank dat ze slechts in Turkije op vakantie was geweest. Ze gaf aan dat ze graag terug wil naar Nederland, waar ze mogelijk wordt vervolgd. Het Openbaar Ministerie in Den Bosch bevestigt dat de vrouw al enkele maanden in beeld was en dat om haar uitlevering is gevraagd.

Terugkeren

De poging van de 33-jarige Brabantse is een bijzondere. Want volgens de inlichtingendiensten is er de afgelopen drie maanden vrijwel geen enkele Nederlandse moslim meer naar het kalifaat vertrokken. De zware nederlagen van IS maken een vertrek naar het kalifaat een stuk minder aantrekkelijk. ,,Ik ben zeer verrast door deze aanhouding", zegt terrorismedeskundige Daan Weggemans van de Universiteit Leiden. ,,Doordat IS veel terrein langs de Turkse grens is kwijtgeraakt, is het vrijwel onmogelijk geworden om langs die weg het IS-gebied in Syrië nog te bereiken."