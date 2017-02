Engels record: 3000 woorden voor dronkenschap

Dat de Britten graag en ook vaak (te) veel drinken is bekend. Het wordt nog eens onderstreept door de liefst 3000 uitdrukkingen en synoniemen die er in de Engelse taal blijken te bestaan voor dronken zijn, zo telde de BBC . Alleen voor de woorden ‘seks’ en ‘geld’ hebben de Engelsen meer alternatieven bedacht.

,,3000 lijkt me wat veel. Ik heb net even in de Historical Thesaurus van het Engels gekeken en daar worden 310 woorden voor ‘drunk’ vermeld. Wellicht zag de schrijver van het BBC stuk dubbel en werd 300 opeens 3000”, reageert Sándor Chardonnens, Universitair docent Engels aan de Radboud Universiteit.

Maar als je alle uitdrukkingen in het slang (Bargoens) meeneemt kom je toch een eind in de richting, denkt hij. Er zijn honderden woorden voor dronkenschap.

'Booze'

Volgens de BBC danken de graag innemende eilanders het populaire werkwoord to booze (hijsen, pimpelen) aan ons, hun buren aan de andere kant van de Noordzee. Het zou zijn afgeleid van het oude Hollandse woord: buizen (zuipen), dat kennelijk reïncarneerde in ‘Buizen Berend’ de in bier gedrenkte bijnaam van Normaalzanger Bennie Jolink.

Chardonnens kan de Nederlandse roots van to booze (zuipen) niet bevestigen, wel dat het sinds de 17e eeuw opduikt in het Engels. ,,Het zelfstandig naamwoord booze is 18e eeuws. Ik denk dat er meer synoniemen zijn voor dronken worden dan in het Nederlands. Ik zou er zo best wat kunnen bedenken maar niet zoveel als in het Engels.”

Basis-ingrediënten

Drank zit nu eenmaal vaak in de Brit. Kijk eens rond in Londen aan het eind van de werkdag. Heel wat mensen gaan na kantoor eerst samen een paar pints drinken. En niet alleen op vrijdag. De pubs zitten overvol. En dat is al heel lang zo. Chardonnens: ,,De hele godenwereld van de Germanen zit al vol met zuiplappen, die allemaal uit drinkhoorns drinken, en grote vaten bier en honingwijn leegdrinken."

Alleen ‘geld’ en ‘seks’ scoren meer synoniemen dan ‘drank’. Een Britse onderzoeker constateerde in 1938 al dat het bij alle drie nodig was om de situatie een beetje te verhullen. Niet iedereen hoefde meteen te weten hoe laat het was. Volgens Chandonnens klopt dat wel. ,,Dit zijn toch de basisingrediënten van het leven. Genot, genotsmiddelen en machtsmiddelen (geld) zijn een belangrijk onderdeel van het bestaan. Ja, zeg maar sex, drugs and rock & roll.”