Erdogan breidt macht verder uit

Moordatlas 2016 telt laagste aantal moorden sinds 1973

7:01 Het aantal slachtoffers moord en doodslag daalt in 2016 opnieuw. De 108 slachtoffers tot nu toe zijn er zeven minder dan in 2015, blijkt uit cijfers van Moordatlas.nl. Precies 1 op de 5 slachtoffers viel in Amsterdam, met afstand moordstad nummer één.