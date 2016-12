Erik blikt terug op het leven van zijn vrouw: 'Ze heeft alles in 33 jaar gestopt'

Die kwam uiteindelijk drie maanden geleden. ,,Vijf jaar lang -de helft van onze tienjarige relatie- heb ik een zieke vrouw gehad", vertelt Van de Rijt. ,,Dat is heftig, ja. Het was een lange, heel intense periode. Nu is er een andere fase aangebroken. Eef is aan haar nieuwe reis begonnen. En ik moest dat óók doen; zo zag ze dat. Ze berustte in haar lot, had er vrede mee. Ze heeft een voltooid leven gehad. Ze heeft alleen alles in 33 jaar gestopt. Maar ja. Je bent natuurlijk voor elkaar gemaakt om samen oud te worden."

Bedankbrief Op Facebook plaatste Eveline een kleine twee jaar terug een bedankbrief aan haar ziekte. Die had haar in staat gesteld om haar hectische en drukke leven in te ruilen voor een waardevoller bestaan; één waarin de liefde centraal stond. Na dit leven zou ze aan haar 'nieuwe reis' beginnen. Eveline had een fascinatie voor het boeddhisme en geloofde in reïncarnatie.

De digitale brief werd tienduizenden keren gedeeld en gelezen. Ook door omroep BNN, die Eveline vervolgens vroeg om te figureren in de serie 'Over mijn lijk'. Van de Rijt: ,,Het is niet niks om met je verhaal op landelijke tv te komen." Achteraf is hij blij dat Eveline ja zei: ,,Het is een van de mooiste programma's die ik ken. En het heeft een schat aan videomateriaal opgeleverd voor ons. Nee, ik kan dat nog even niet terug zien. Daarvoor is alles nog te vers."