Europees parlement opent het vuur op Duits tolplan

Een ander bezwaar is dat Duitsland met vignetten wil werken, terwijl Brussel bezig is met een Europees systeem voor elektronische tolheffing. Dat moet de wirwar aan vignetten en kastjes (in het vrachtvervoer) tegengaan, zonder dat het lidstaten verplicht tot enige vorm van rekeningrijden. Het debat over de tol is in Duitsland nog volop gaande. Bondskanselier Merkel zou geen voorstander zijn, maar de CSU - de zusterpartij van Merkels CDU - maakte er een verkiezingsbelofte van. Dat verklaart de haast van de CSU. En het maakt ook, volgens Van Miltenburg, dat CDA'er Wim van de Camp als Europees transportcoördinator in een spagaat belandt: ,,Aan de ene kant hijgen al die CDA-burgemeesters en -wethouders in Nederland in zijn nek, aan de andere kant de Duitsers."