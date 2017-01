'Everinks geheime seksleven van belang in oplossing moordzaak'

Verbrand lichaam mogelijk van Zuid-Amerikaan

12:08 De politie is een stap dichter bij de identiteit gekomen van een man die jaren geleden moet zijn vermoord. Zijn verbrande en onthoofde lichaam werd in 2005 gevonden in een bos in Huizen (Noord-Holland). Bijna een jaar later werden zijn hoofd en zijn handen uit het Amsterdam-Rijnkanaal gehaald.