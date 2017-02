'Excuses, maar niet voor turbine'

Slechts een kleine delegatie van boze en gedupeerde bewoners uit voornamelijk Leidschendam-Voorburg kreeg - achter gesloten deuren - gelegenheid om Wijsmuller hun grieven voor te leggen over de 150 meter hoge windmolen.



Omwonenden klagen over het geluid van de wieken. Om te voorkomen dat ze last hebben van hinderlijke slagschaduw in hun huizen is inmiddels afgesproken dat de windturbine wordt stilgezet als de zon schijnt. ,,Wijsmuller kan wel zeggen dat de procedures allemaal goed zijn doorlopen, maar je moet naar de praktijk kijken. Hij staat veel te dicht bij onze huizen, die ook nog eens in waarde zijn gedaald'', zegt Miranda van der Deil namens de gedupeerden. ,,Er wordt gewoon geld van ons gestolen. Dan kun je niet alleen maar 'mea culpa' zeggen.''



Om 'rellen' te voorkomen werd aan het gesprek vooraf geen ruchtbaarheid gegeven. Behalve Wijsmuller waren er ook vertegenwoordigers van de bouwer van de windmolen, De Wolff, en van het bedrijf op wiens terrein de windturbine staat, Ceva Logistics, aanwezig. Ook burgemeester Klaas Tigelaar van L'dam-Voorburg en wethouder Saskia Bruines waren present.



Gesprek

Afgesproken is dat er nog een informatiebijeenkomst komt voor alle omwonenden. Beide partijen willen in gesprek blijven, maar een deel van de bewoners is pas tevreden als de windmolen weggaat. Die kans is klein. Den Haag blijft erbij dat hij goed staat.



,,We zijn het niet eens geworden'', meende Wijsmuller. ,,Er zijn wat mij betreft dingen fout gegaan in de informatie bij de realisatie van de windmolen. We hebben afgesproken dat we de effecten van de windmolen op de omgeving in de gaten houden en zo nodig maatregelen nemen.''