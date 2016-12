Explosie bij woning Roosendaal: 'Het leek wel een bomaanslag'

Pal voor het raam en de voordeur van een hoekwoning aan Schuivenoord ontplofte een zwaar projectiel waarbij het huis flinke schade opliep. Wonder boven wonder vielen er geen gewonden. ,,Het rolluik heeft ons gered. Anders had het wel eens heel anders kunnen aflopen'', aldus één van de getroffen gezinsleden. Op de eerste verdieping van de woning lag een elf maanden oude baby te slapen. Het kindje bleef ongedeerd.

De luide knal (het ging om één of twee explosies kort na elkaar) was in de hele buurt voelbaar. Zelfs bij huizen een paar straten verderop aan Gripvelden trilden de ramen. Direct na het incident stroomden mensen de straat op. ,,Het leek wel een bomaanslag; ik moest ineens aan Aleppo in Syrië denken. Kan me bijna niet voorstellen dat dit vuurwerk was'', aldus een direct omwonende die liever niet met zijn naam in de krant wil.

Zwaar vuurwerk

Toch gaat de politie voorlopig uit van zwaar vuurwerk. Ter plekke is technisch onderzoek verricht. ,,De uitkomst daarvan moet duidelijkheid geven of het kant-en-klaar vuurwerk was of een in elkaar geknutseld explosief'', aldus Pierre-Ine Mattheussens van de politie. De gedupeerde familie heeft aangifte gedaan van poging tot doodslag. Door de explosie knalde ook een raam kapot van een woning schuin tegenover. De bewoners daarvan deden aangifte van vernieling.

De politie is een uitgebreid buurtonderzoek gestart waarbij ook camerabeelden in de omgeving worden bekeken. Naar verluidt gaat het getroffen gezin al langere tijd gebukt onder bedreigingen en intimidatie. In de buurt wordt gesproken over lekgestoken autobanden en een straatverbod. De politie kan dat niet bevestigen.

De familie zelf wil er niet op ingaan. Duidelijk is wel dat de angst er flink in zit. ,,We waren na de gezamenlijke kerstmaaltijd met het gezin een spelletje aan het spelen toen er ineens twee luide explosies te horen waren en de hele voorruit eruit sprong. Glas en rookwolken kwamen de kamer. De voordeur is totaal ontwricht'', toont een van de dochters. ,,Je moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren.''

De ochtend na de 'aanslag' is de familie letterlijk de glasscherven bij elkaar aan het rapen. Meubels zijn beschadigd. De kerstboom is opgeruimd. ,,Het hele huis ligt vol glassplinters. Het kruipt overal tussen. We vergeten dit ons hele leven niet meer.''