Explosief in Amsterdams café was handgranaat

'Webcampedo' Aydin C. hoort strafeis

11:45 Het OM is in de rechtbank in Amsterdam Osdorp begonnen aan de strafeis tegen de Tilburgse webcamafperser Aydin C. Het OM acht het bewezen dat Aydin C. 34 meisjes en 5 homoseksuele mannen heeft afgeperst met seksueel getinte foto's.