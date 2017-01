Extra lange trailer Fifty Shades Darker

Pornofilm stiekem opgenomen in Walibi

20:22 Pretpark Walibi Holland in Biddinghuizen is gebruikt om een pornofilm op te nemen. Enkele mensen hebben seks gehad in de waterbaan Crazy River, de houten achtbaan Robin Hood, in reuzenrad La Grande Roue en zelfs in de wachtrij van wildwaterbaan El Rio Grande. Walibi overweegt nu juridische stappen.