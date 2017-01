Facebook pakt nepnieuws aan in Duitsland

Kwart van wintervoorraad strooizout op

14:36 Medewerkers van Rijkswaterstaat hebben dit weekend al ruim acht miljoen kilo zout gestrooid in de strijd tegen gladheid. In totaal is er sinds oktober 45 miljoen kilo gestrooid, aldus een woordvoerder. Daarmee is bijna een kwart van de wintervoorraad (200 miljoen kilo) opgemaakt.