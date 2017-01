Facelift gaat bij Amerikaanse helemaal fout

Een dik opgezwollen voorhoofd, dichtgedrukte ogen. Het was zo erg dat Bryan niet meer in de spiegel durfde te kijken. ,,Het voelde alsof ik het gezicht had van een buitenaards wezen. Mijn voorhoofd was zo zwaar dat het over mijn ogen zakte en ik het omhoog moest tapen om nog iets te kunnen zien. Ik sloot me thuis op, in mijn kamer. Ik overwoog zelfs om zelfmoord te plegen”, zo doet ze nu, zeven jaar later, haar verhaal aan Britse media.



En dat terwijl de dokters haar hadden verzekerd dat een beetje extra volume in haar voorhoofd en op haar kaakbeenderen haar een jongere aanblik zouden geven. Toen ze onder het mis ging werden echter twee verschillende fillers met dezelfde spuit ingespoten, ook op plaatsen waar het niet mocht.