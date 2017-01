Financieel ontgiften in 2017

DetoxHet begin van het nieuwe jaar is het ideale moment om je geldzaken in kaart te brengen. Want weet je wel precies wat er binnenkomt en - vooral - wat er maandelijks uit gaat? Grote kans dat er links en rechts best iets te besparen valt.

Geldzorgen scoren hoog in de top 5 van stressfactoren, naast zaken als verhuizing en echtscheiding.Een goed overzicht van je geldzaken kan rust brengen. Maar het biedt ook de mogelijkheid na te gaan waar winst te behalen valt. Zo ontstaat er ruimte om vooruit te kunnen plannen.

De begrippen detoxen of ontgiften kennen we vooral als het om lichamelijke gezondheid gaat. Maar ook in de financiële wereld bestaat het begrip detoxen, dan bedoeld als een frisse aanpak van al je geldzaken. Ontgiften van verkeerde uitgaven, zoals onnodige vaste lasten of dure impulsaankopen, maakt je financieel gezonder.

In het boek De financiële detox, dat vorige week verscheen, leggen schrijvers Nathalie van Wingerden en Joëlla Opraus uit hoe je al je uitgaven onder de loep kan leggen. Op how2spendit.nl, een online platform voor lifestyle en financiën, houden ze zich al langer met financieel detoxen bezig.

Uitgavenpatronen

Ze bieden er een detoxchallenge aan. De uitdaging zet je aan het werk om inzicht te krijgen in uitgavenpatronen, zodat je actief aan de slag kunt met je financiële dromen. ,,Het is bedoeld om op een toegankelijke manier handvatten te geven en te motiveren om in je geldzaken te duiken. In ons boek gaan we dieper in op de details.''

De financiële detox is een doe-boek. Je wordt gestimuleerd lijstjes te maken en doelen te stellen en gaat met een vergrootglas aan de slag met al je variabele lasten.Los van een financiële detox is het ook zonder hulpmiddelen slim om het nieuwe jaar te beginnen met een duidelijk overzicht van je financiën. Daarom vijf tips voor een nieuw begin van je financiële huishouding.

Tip 1: Onderzoek je motivatie

Verandering is pas mogelijk als je flink gemotiveerd bent. Voornemens rond het nieuwe jaar kun je weliswaar maken, maar alleen het aanbreken van een nieuw jaar is niet voldoende motief. Bedenk goed waaróm je (beter) inzicht in je financiële situatie wilt. Misschien wil je zorgen wegnemen, heb je een mooi spaardoel of wil je reserves opbouwen voor onvoorziene kosten. Neem de tijd dat op een rijtje te zetten. Als je jezelf steeds kunt herinneren aan de belangrijkste beweegredenen om er mee bezig te zijn, is de kans van slagen groter.

Tip 2: Inventariseer wat er in en uit gaat

Een gezonde financiële huishouding begint met een overzicht. Weten wat er maandelijks binnenkomt, maar vooral ook wat er uit gaat. De grote lijnen heb je ongetwijfeld al duidelijk, maar het helpt om het eens goed onder elkaar te zetten. Je hebt zo'n overzicht over een paar maanden sowieso nodig voor de belastingaangifte, dus waarom zou je het uitstellen? Verzamel al je rekeningen en afschriften, inventariseer je maandelijkse abonnementen en andere periodieke afboekingen en bekijk wat je werkelijk kwijt bent aan boodschappen en al die andere dagelijkse uitgaven.

Tip 3: Maak werk van je huishoudboekje

Maak een huishoudboekje, als een soort financiële fitness. Verplicht jezelf om de vorige stap - orde scheppen in al die chaos - structureel aan te pakken en het gedurende het hele jaar beter bij te houden. Het helpt je ook bij de volgende stap. En het kan zowel ouderwets op papier als met allerlei handige digitale tools. Op wijzeringeldzaken.nl/huishoudboekjes/ vind je een overzicht van alle mogelijkheden, van het gratis online huishoudboekje van AFAS tot diverse offline programma's waarvoor je een jaarlijkse bijdrage van een paar tientjes betaalt.

Tip 4: Vetrandjes houden of wegsnijden?

Als je denkt aan vaste lasten, zijn huur of hypotheek, verzekeringen en dagelijkse boodschappen waarschijnlijk de eerste kosten die bij je opkomen. Kosten waar je niet altijd iets aan kunt veranderen, denk je wellicht. Al kun je mogelijk slimmer shoppen en heb je misschien net je zorgverzekeraar verwisseld voor een goedkopere. Ga ook eens met een stofkam door al je andere vaste lasten als extra verzekeringen, de pechhulp voor je auto, je energieleverancier en je internetprovider. Goed rondkijken loont vaak de moeite en je nieuwe aanbieder is vaak bereid de overstap te regelen.

Daarnaast zijn er vaste lasten die makkelijker aan te pakken zijn: de vetrandjes waar je in een aantal gevallen best zonder kunt. Vaak gaat het om bescheiden bedragen die per stuk niet zo aantikken, maar die tezamen stevig doortellen. Dat tijdschrift dat je niet elke keer leest. Of dat Spotify-abonnement dat je afsloot voor een actietarief van 99 cent maar nu is overgaan in 9,99 euro per maand. En maak je werkelijk gebruik van al die belminuten?

Ook hiervoor zijn apps te downloaden. Bijvoorbeeld de Budgettool van how2spendit. Deze app laat overzichtelijk zien waar al je geld blijft. Je vult je inkomsten, uitgaven en spaardoelen in en houdt vervolgens bij waar, wanneer en hoeveel je uitgeeft. Grote kans dat je patronen ziet die je kunt doorbreken, zoals die dure lunch op kantoor of de toch wel hoge frequentie van al je orders via thuisbezorgd.nl.

Tip 5: Spaar bewust

Het ligt voor de hand, maar bekijk of je per maand geld opzij kunt zetten. Een leuk spaardoel helpt, geld opzij zetten voor een fijn vooruitzicht is een stuk makkelijker dan sparen voor een verrekening van de Belastingdienst. Stel ook een daadwerkelijk spaarplan op. Bijvoorbeeld een percentage van je salaris, of de bedragen die je op je vaste lasten hebt weten te verminderen. Gebruik voor sparen verschillende potjes. Steek muntgeld uit je portemonnee af en toe in dat varkentje op de vensterbank of zet al je bespaarde bedragen direct opzij. En maak eens een vergelijking van spaarmogelijkheden bij de verschillende banken. Mogelijk ontdek je dat je zelfs op je bank kunt besparen.