Floortje Dessing: Wat ik voel? Verbazing!

,,Dit zie ik stiekem als een beloning voor al dat harde werk’’, vervolgt Dessing. ,,Een gigantische eer ook om in een rijtje te staan met mensen waar ik als ukkie tegenop keek.’’ De prijs, 25 keer eerder uitgereikt, ging eerder naar tv-iconen als Linda en John de Mol. In de afgelopen jaren viel de eer te beurt aan onder andere Matthijs van Nieuwkerk en Jan Slagter.



Dessing bedankte vooral omroep BNN-VARA. ,,Ze doen zoveel meer dan mij alleen faciliterend steunen. Als ik ziek ben, staan ze echt letterlijk naast mijn bed.’’ Een speciaal dankwoord was voor Hanneke van Bindsbergen met wie ze al jarenlang het reisprogramma maakt. ,,Ook mijn beste vriendin, mijn soulmate. We kennen elkaar zo door en door. Wij voelen elkaar haarfijn aan. Ze kan me soms ook even afremmen als dat nodig is. Ik kan de neiging hebben wel eens door te klappen.’’



Een miljoenenpubliek opbouwen, een Gouden Televizier Ring winnen, Omroepvrouw van het Jaar zijn. En nu? Dessing, na de uitreiking nog altijd even beduusd, lacht. ,,Weer opnieuw scoren! Er komen 6 nieuwe afleveringen van Floortje Naar het Einde van de Wereld waar weer heel wat bloed, zweet en tranen ging inzitten. Onlangs in Afrika ook nog bijna doodgereden door een schoolbus. Heftig allemaal joh.’’