Foto Duitse voetbalhelden van 1954 ontvreemd

Een onbekende is er vandoor gegaan met een originele foto van het Duitse voetbalteam dat in 1954 in het Zwitserse Bern de wereldtitel veroverde, een ijkpunt in de wederopbouw van Duitsland na de Tweede Wereldoorlog.



Volgens de politie betreft het een elftalfoto die gemaakt is voor de aftrap van de finale, waarin de Duitsers het favoriete Hongarije met 3-2 versloegen. Extra speciaal is dat de foto is gesigneerd door de spelers en bondscoach Sepp Herberger. De politie schat de waarde van de foto op zo'n 1000 euro.