Franse Vogue zet transgendermodel op cover: 'Een belangrijk statement'

Een transgendermodel op de cover van Vogue Paris, is dat belangrijk? Annelies Pijper, hoofdredacteur van onder meer de Nederlandse Grazia en Marie Claire, zegt daarop volmondig 'ja'. ,,Tijdschriften moeten het statement naar buiten brengen dat we geen onderscheid maken in welke geaardheid dan ook van de mens als individu.’’ In 2015 plaatste de Amerikaanse Vogue al een fotoserie met een transgender, Andreja Pejic. Maar: dat was niet op de cover. In die zin schrijft Vogue Paris geschiedenis. Ook op de redactie van de Nederlandse Glamour bejubelen ze de zet van het Franse vrouwenblad, dat als vrij traditioneel bekend staat, met vooral blanke, dunne modellen op de covers. ,,Het is een overduidelijk statement van de Franse hoofdredactrice om juist het maartnummer in een statementjasje te hijsen. Dit is namelijk op het septembernummer na een van de best verkochte nummers per jaar’’, aldus een nieuwsbericht op glamour.nl.

Eentonig Diversiteit lijkt steeds belangrijker te worden in de modewereld. Toch laten de cijfers nog een vrij eentonig beeld zien: tijdens de 299 fashionshows die vorig jaar in New York, Parijs, Londen en Milaan werden gelopen, had slechts een kwart van de 8.832 modellen geen blanke huidskleur. Dat blijkt uit onderzoek van modewebsite The Fashion Spot, die de shows analyseerde. Bovendien telden zij slechts tien transgendermodellen op de catwalk en dertien vrouwen van boven de 50 jaar. Transgenders (of beter gezegd: transgender mensen) voelen zich niet, of niet helemaal, thuis in de geslachtsrol die past bij de uiterlijke geslachtskenmerken die ze bij hun geboorte hebben meegekregen. De officiële benaming voor dit verschijnsel is genderdysforie: het gevoel van onbehagen met het geslacht. De 19-jarige Sampaio, ook bekend als gezicht van L’Oréal, werd geboren als jongen, maar gaat nu door het leven als vrouw. Ze prijkte vorig jaar al op de cover van de Braziliaanse Vogue. Ook wordt er gespeculeerd over Sampaio als eerste transgender-engel bij de befaamde lingerieshow van Victoria's Secret. Loiza Lamers De Nederlandse Grazia plaatste in 2016 al voor het eerst een transgendermodel op de cover: Loiza Lamers. ,,Loiza is een beauty en heeft haar droom kunnen verwezenlijken door heel diep bij zichzelf te blijven, mede dankzij support van haar familie en de juiste mensen om haar heen’’, aldus hoofdredacteur Pijper. ,,Daar heb je veel kracht voor nodig en daar hebben wij bewondering voor.’’ De Nederlandse Lamers, die als eerste transgendermodel ter wereld het modellenprogramma Next Topmodel won, kan op haar beurt wel een rondje door de kamer dansen. ,,Dit is zeker een stap in de goede richting. Er zijn natuurlijk meerdere transgendermodellen, maar ik ben altijd bang geweest dat het te doen was om de hype. Nu ik dit zo hoor, word ik daar gelukkig van. Ik ben blij met iedere stap die gezet wordt voor meer acceptatie en gelijkheid, dus hoe meer dit gebeurt, hoe beter.’’



Voorbeeldfunctie

Ook Glamour-hoofdredacteur Anke de Jong vindt dat modetijdschriften een voorbeeldfunctie hebben en daarom bewust moeten bijdragen aan onderwerpen als genderdiversiteit. ,,Daar moeten we ons echt bewust van zijn. Bij Glamour is ons credo ‘girls need to support girls’; vrouwen moeten elkaar onderling steunen. Voor mij is dit een duidelijk symbool van girl power, dus ik juich het alleen maar toe dat de Fanse Vogue dit transgendermodel een plek op de cover geeft.’’



Volgens Russel is die girl power een 'hot topic' in de modewereld. ,,Diversiteit in huidskleur, maar ook modellen met cellulitis of met een maatje meer zien we vaker voorbijkomen. Dat soort beelden worden door vrouwen massaal gedeeld op sociale media. Je ziet dat het leeft’’, aldus De Jong. De huidige editie van Glamour heeft momenteel ook een licht getint meisje op de cover: Dilia Martins. ,,Het is belangrijk dat we daar aandacht aan blijven besteden en dat de modellenwereld een goede afspiegeling is van de maatschappij. Maar, minstens zo belangrijk: het moeten ook gewoon goede modellen zijn.’’



Normaal in plaats van bijzonder

Hoezeer ze de Franse cover ook prijst, De Jong zou het nog veel beter vinden als we het er niet eens over zouden hoeven hebben dat het om een transgender gaat. Op de bewuste Vogue-cover staat in grote letters ‘La beauté transgenre’. We hebben pas echt wat te vieren als iemand als Valentina op de cover kan staan zonder dat we de genderidentiteit van het model in kwestie erbij moeten vermelden, schreef hoofdredacteur Emmanuelle Alt van de Franse Vogue in haar voorwoord. ,,Dat deel ik’’, aldus de Glamour-hoofdredacteur. ,,We zouden er helemaal niet moeilijk over hoeven doen: dit zou normaal moeten zijn in plaats van bijzonder.’’



Zou ze zelf een transgendermodel op de cover van haar Glamour plaatsen? ,,Jazeker’’, aldus De Jong. ,,Maar dat zou ik er niet groot bij vermelden. Het belangrijkste is dat een model past bij wat wij doen, niet of ze transgender is.’’